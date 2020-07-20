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В Кремле ответили на вопрос о перевозе бывшего топ-менеджера Wirecard
В Кремле ничего не известно о перевозе в Россию бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего в прошлом месяце на фоне... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:00
россия
главное разведывательное управление рф
дмитрий песков
москва
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2
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РИА Новости
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353
60
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россия, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, дубай (город)

В Кремле ответили на вопрос о перевозе бывшего топ-менеджера Wirecard

13:00 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о перевозе в Россию бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего в прошлом месяце на фоне скандала в фирме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах сообщила, что бывший член правления Wirecard Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалек якобы "под контролем" ГРУ был доставлен в местность к западу от Москвы. Как пишет газета, ранее он перевел в Россию значительную сумму "в форме биткоинов", которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.
"Нет, ничего не известно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли в Кремле что-то об этой истории.
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