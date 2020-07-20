https://ria.ru/20200720/1574591434.html
В Кремле ответили на вопрос о перевозе бывшего топ-менеджера Wirecard
В Кремле ничего не известно о перевозе в Россию бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего в прошлом месяце на фоне... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:00
2020-07-20T13:00
россия
главное разведывательное управление рф
дмитрий песков
москва
дубай (город)
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https://ria.ru/20200720/1574591365.html
2
россия
москва
дубай (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_194:366:3185:2048_1400x0_80_0_0_b2082f8fabe85e28073be8ceea8a2197.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, дубай (город)