В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить", - сказал Песков.
"Если отвечать на ваш вопрос, ответ нет", - заключил он.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.