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В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:58
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
хабаровск
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москва
хабаровск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, хабаровск, владивосток, происшествия

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала

12:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить", - сказал Песков.
"Если отвечать на ваш вопрос, ответ нет", - заключил он.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.
Дмитрий Песков
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваХабаровскВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
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20 июля, 13:48
nnop300
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