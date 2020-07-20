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Гран-при "Славянского базара" достался Роману Волозневу
Гран-при XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" достался представителю Белоруссии Роману Волозневу, он стал победителем конкурса... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
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славянский базар в витебске, белоруссия

Гран-при "Славянского базара" достался Роману Волозневу

13:01 20.07.2020 (обновлено: 13:02 20.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Mash Romanovskaya / Музыкант Роман Волознев
Музыкант Роман Волознев
CC BY-SA 4.0 / Mash Romanovskaya /
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гран-при XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" достался представителю Белоруссии Роману Волозневу, он стал победителем конкурса исполнителей эстрадной песни, передает Sputnik.
Завершивший фестиваль гала-концерт, во время которого были объявлены победители конкурса, транслировался накануне в эфире белорусского телевидения.
Волозневу 23 года, ранее он уже побеждал в ряде международных музыкальных конкурсов. В частности, участвовал в международном конкурсе "Детская Новая волна", где стал лауреатом второй степени. В 2010 году Волознев получил Гранд-премию президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи. В минувшем году участвовал в восьмом сезоне шоу "Голос" на российском Первом канале, был в команде Константина Меладзе, однако выбыл на этапе "Поединки". В августе 2018 года Волознев выпустил дебютный альбом под названием "Мгновение".
Волозневу вручили статуэтку "Лира", диплом, а также денежную премию - чек на на 20 тысяч долларов.
Президент РФ Владимир Путин
16 июля, 19:25Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве
Первую премию фестиваля получила украинская певица Элина Иващенко, вторую - Каролина Лындо из Литвы, третью — Хансултан из Казахстана и Ивона Одицки из Боснии и Герцеговины.
Волознев был также удостоен специальной награды имени Владимира Мулявина "За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство".
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСлавянский базар в ВитебскеБелоруссия
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