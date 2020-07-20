Гран-при "Славянского базара" достался Роману Волозневу

Волозневу 23 года, ранее он уже побеждал в ряде международных музыкальных конкурсов. В частности, участвовал в международном конкурсе "Детская Новая волна", где стал лауреатом второй степени. В 2010 году Волознев получил Гранд-премию президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи. В минувшем году участвовал в восьмом сезоне шоу "Голос" на российском Первом канале, был в команде Константина Меладзе, однако выбыл на этапе "Поединки". В августе 2018 года Волознев выпустил дебютный альбом под названием "Мгновение".