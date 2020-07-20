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В Кремле ответили на вопрос о получении данных о числе участников акций
Президент РФ Владимир Путин всегда получает как официальные данные о числе участников акций и митингов, так и данные от их организаторов и участников, заявил... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:55
сергей фургал
дмитрий песков
владимир путин
хабаровск
владивосток
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3
хабаровск
владивосток
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, дмитрий песков, владимир путин, хабаровск, владивосток

В Кремле ответили на вопрос о получении данных о числе участников акций

12:55 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда получает как официальные данные о числе участников акций и митингов, так и данные от их организаторов и участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что цифры, которые дают иногда наблюдатели или участники, или организаторы тех или иных событий, они зачастую отличаются от официальных цифр, которые дают органы внутренних дел. Вот эти различия... случаются повсеместно, но всегда и те и другие цифры докладываются президенту", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какую цифру докладывают президенту о численности митингующих.
Песков подчеркнул, что президент получает информацию о жизни региона из многих источников. Отвечая на вопрос о том, не удивляет ли президента, что ему докладывают о больших акциях, а по телевизору он этого не видит, Песков ответил, что президент регулярно получает видеодайджесты об информационных выпусках российского телевидения.
"Я не буду комментировать редакционную политику телеканалов. Мы тоже никогда этого не делаем", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:51
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.
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Сергей ФургалДмитрий ПесковВладимир ПутинХабаровскВладивосток
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