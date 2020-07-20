В Кремле ответили на вопрос о получении данных о числе участников акций

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин всегда получает как официальные данные о числе участников акций и митингов, так и данные от их организаторов и участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Вы знаете, что цифры, которые дают иногда наблюдатели или участники, или организаторы тех или иных событий, они зачастую отличаются от официальных цифр, которые дают органы внутренних дел. Вот эти различия... случаются повсеместно, но всегда и те и другие цифры докладываются президенту", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какую цифру докладывают президенту о численности митингующих.

Песков подчеркнул, что президент получает информацию о жизни региона из многих источников. Отвечая на вопрос о том, не удивляет ли президента, что ему докладывают о больших акциях, а по телевизору он этого не видит, Песков ответил, что президент регулярно получает видеодайджесты об информационных выпусках российского телевидения.

"Я не буду комментировать редакционную политику телеканалов. Мы тоже никогда этого не делаем", - добавил он.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.