Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574590923.html
Говорить о вакцинации от коронавируса рано, заявил Песков
Говорить о вакцинации от коронавируса в России пока рано, поскольку еще нет ни одной готовой вакцины, но есть весьма обнадеживающие результаты... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_5fdf311a104a9a2e1c927b051050ef08.jpg
https://ria.ru/20200720/1574590538.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_5fdf311a104a9a2e1c927b051050ef08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_f9e0abba867e28559b847c7c2ad0a7c3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_e54e9c459035534b973a635bb1347e09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

Говорить о вакцинации от коронавируса рано, заявил Песков

12:54 20.07.2020
497
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Говорить о вакцинации от коронавируса в России пока рано, поскольку еще нет ни одной готовой вакцины, но есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Она действительно существует, и действительно на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:51Распространение нового коронавируса
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Он уточнил, что вакцина будет в первую очередь доступна для тех, кто больше всего нуждается в ней – это люди из групп риска.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
711001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
В Кремле ответили на вопрос о получении данных о числе участников акций
Президент РФ Владимир Путин
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Танкер Curacao Trader
На захваченном в Гвинейском заливе танкере находятся семь россиян
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Российскую вакцину от COVID-19 надо проверить на больных, считает эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Жириновского о врио главы Хабаровского края
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний
Здание Министерства здравоохранения РФ
Эксперт оценил ситуацию с препаратами от СМА
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Тегеран
В Иране за сутки выявили 2414 новых случая заражения коронавирусом
Адольф Гитлер
Внук организатора покушения на Гитлера рассказал о потерях СССР в войне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
В Кремле ответили на вопрос о перевозе бывшего топ-менеджера Wirecard
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния