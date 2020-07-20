Говорить о вакцинации от коронавируса рано, заявил Песков

"Она действительно существует, и действительно на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины", - сказал Песков журналистам.