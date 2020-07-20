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Визовые центры Франции возобновили работу в России
Визовые центры Франции возобновили работу в России, сообщает VFS Global. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Визовые центры Франции возобновили работу в России

12:58 20.07.2020 (обновлено: 13:03 20.07.2020)
907
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовый объединенный визовый центр в Москве
Новый объединенный визовый центр в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Визовые центры Франции возобновили работу в России, сообщает VFS Global.
Организация принимает документы и выдает паспорта в Москве, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге.
Все заведения работают по предварительной записи. В Москве – с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге – по понедельникам. В остальных городах – раз в две недели.
Все клиенты проходят термометрию на входе в центр для оценки состояния здоровья, они должны соблюдать социальную дистанцию.
Сотрудники центра также придерживаются профилактических норм безопасности – дезинфицируют поверхности, проходят термометрию, используют дезинфекторы для рук, соблюдают соцдистанцию.
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
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