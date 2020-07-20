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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574590538.html
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

12:51 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Она (вакцина) еще не сертифицирована. Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать", - заявил он.
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Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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