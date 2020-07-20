https://ria.ru/20200720/1574590538.html
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:51
2020-07-20T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200720/1574590382.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, общество