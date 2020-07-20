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В планах Путина пока нет поездки в Хабаровск, заявил Песков
В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
хабаровск
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Правильно, его там порвут!
35
Абсолютно правильно. А зачем? С поддерживающими арестованного по подозрению в убийствах ? Тогда вопрос. А кто его требует освободить и отпустить на свободу? Думаю, ответ очевиден.
33
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москва
хабаровск
владивосток
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, хабаровск, владивосток, происшествия

В планах Путина пока нет поездки в Хабаровск, заявил Песков

12:48 20.07.2020
1753
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована", - сказал Песков журналистам.
"У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает", - добавил он.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.
Митинг в Хабаровске
17 июля, 12:35Распространение нового коронавируса
Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
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Обсудить 12
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваХабаровскВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно, его там порвут!
20 июля, 13:02
артур царев
2910005
Абсолютно правильно. А зачем? С поддерживающими арестованного по подозрению в убийствах ? Тогда вопрос. А кто его требует освободить и отпустить на свободу? Думаю, ответ очевиден.
20 июля, 12:59
lyuda.terenteva.55
5000028
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