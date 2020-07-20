https://ria.ru/20200720/1574590487.html
В планах Путина пока нет поездки в Хабаровск, заявил Песков
В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:48
2020-07-20T12:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
хабаровск
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https://ria.ru/20200717/1574489304.html
артур царев
Правильно, его там порвут!
35
lyuda.terenteva.55
Абсолютно правильно. А зачем? С поддерживающими арестованного по подозрению в убийствах ? Тогда вопрос. А кто его требует освободить и отпустить на свободу? Думаю, ответ очевиден.
33
12
москва
хабаровск
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, хабаровск, владивосток, происшествия