В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний

Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сам прививку от коронавируса не делал и ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в испытании препарата.

Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг , которое сообщило, что у топ-менеджеров российских компаний, крупных бизнесменов и чиновников с апреля есть доступ к экспериментальной вакцине, разработанной Центром имени Гамалеи.

В частности, представитель Кремля отметил, что Владимиру Путину не делали прививку, потому что она не сертифицирована, а подвергать риску главу государства не стоит.

"Пока нет ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации", — сказал Песков.

Он уточнил, что препарат будет в первую очередь доступен для людей из групп риска, так как они больше всех нуждаются в прививке.

Кто стал добровольцем

Представитель Кремля подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев , чья организация участвует в разработке вакцины, опробовал препарат на себе. Он сделал прививку в середине июня как один из добровольцев.

В это же время вакцинировались директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его команда. Он рассказывал РИА Новости, что это было не испытание, а необходимая мера предосторожности.

Кроме того, прививку сделали нескольким группам добровольцев Минобороны. За ними наблюдали 28 дней: у пациентов появились антитела, побочных действий не выявили.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что использовать вакцину вне клинических исследований невозможно, так как она еще не выпущена в гражданский оборот.

В свою очередь, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал сообщения Блумберг спекуляцией. Он отметил, что Минздрав пока не принял решения о регистрации вакцины.

Как проходят исследования

Пока отечественный препарат на основе аденовируса прошел первую фазу испытаний, вторая завершится 3 августа, а финальная фаза состоится, помимо России, на Ближнем Востоке

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что третий этап пройдет параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что массовое производство вакцины планируется в августе. По его словам, это сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии.