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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574590382.html
В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сам прививку от коронавируса не делал и ему ничего не известно об участии сотрудников администрации... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:17
кирилл дмитриев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
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это не льгота уколоться тем, что вообще не прошло НИКАКИХ испытаний. Мне, например, не жалко уступить это право топ-менеджерам. Хотят быть кроликами - пусть будут.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378888_0:132:1686:1080_1400x0_80_0_0_3d4f6832ba41a0521eb2534287750b26.jpg
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РИА Новости
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кирилл дмитриев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков

В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний

12:47 20.07.2020 (обновлено: 14:17 20.07.2020)
10683
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сам прививку от коронавируса не делал и ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в испытании препарата.
Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг, которое сообщило, что у топ-менеджеров российских компаний, крупных бизнесменов и чиновников с апреля есть доступ к экспериментальной вакцине, разработанной Центром имени Гамалеи.
Разработка вакцины от коронавируса
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В частности, представитель Кремля отметил, что Владимиру Путину не делали прививку, потому что она не сертифицирована, а подвергать риску главу государства не стоит.

"Пока нет ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации", — сказал Песков.

Он уточнил, что препарат будет в первую очередь доступен для людей из групп риска, так как они больше всех нуждаются в прививке.

Кто стал добровольцем

Представитель Кремля подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чья организация участвует в разработке вакцины, опробовал препарат на себе. Он сделал прививку в середине июня как один из добровольцев.
В это же время вакцинировались директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его команда. Он рассказывал РИА Новости, что это было не испытание, а необходимая мера предосторожности.
Директор ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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Кроме того, прививку сделали нескольким группам добровольцев Минобороны. За ними наблюдали 28 дней: у пациентов появились антитела, побочных действий не выявили.
Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что использовать вакцину вне клинических исследований невозможно, так как она еще не выпущена в гражданский оборот.
В свою очередь, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал сообщения Блумберг спекуляцией. Он отметил, что Минздрав пока не принял решения о регистрации вакцины.
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
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Как проходят исследования

Пока отечественный препарат на основе аденовируса прошел первую фазу испытаний, вторая завершится 3 августа, а финальная фаза состоится, помимо России, на Ближнем Востоке.
Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что третий этап пройдет параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что массовое производство вакцины планируется в августе. По его словам, это сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
15 июля, 16:44
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117382349
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Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Песков
Популярные комментарии
это не льгота уколоться тем, что вообще не прошло НИКАКИХ испытаний. Мне, например, не жалко уступить это право топ-менеджерам. Хотят быть кроликами - пусть будут.
20 июля, 13:04
Von Stirliz
1440004
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