Внук организатора покушения на Гитлера рассказал о потерях СССР в войне

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Потери СССР во Второй мировой войне замалчиваются, представление о том, что освобождение Европы от нацизма связано исключительно с победами западных союзников, неверно, заявил на торжественной церемонии в Берлине внук Клауса фон Штауффенберга, предприниматель Филипп фон Шультес.
Заговор 20 июля, также известный как операция "Валькирия", был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта - армии нацистской Германии. Он предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии 20 июля 1944 года, организованный Клаусом фон Штауффенбергом, не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - Гитлер был только ранен. Поддерживающие заговорщиков войска в Берлине не имели успеха. Большинство участников заговора были казнены, их родственники - репрессированы.
"Тридцать пять лет назад (президент ФРГ) Ричард фон Вайцзэккер в своей большой речи в связи с 40-летием окончания войны ввёл в оборот интерпретацию о том, что 8 мая было днем освобождения и для немцев. Это был тогда ментальный прорыв, потому что многие до тех пор понимали 8 мая как день поражения. Однако выбор слов времен холодной войны до сих пор интерпретируется неверно - что это освобождение произошло только благодаря западным союзникам. Столь многочисленные потери и жертвы тогдашнего Советского Союза мало упоминаются и оплакиваются", - заявил Шультес.