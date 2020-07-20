Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" — прием работ 2020 года стартовал Медиагруппа "Россия сегодня" открыла седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" — прием работ 2020 года стартовал на его сайте . К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации. Прием заявок открыт до 9 октября.

В 2020 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в семи основных номинациях — аудиореклама, блогер, буклет, видеореклама, наружная реклама, плакат и рекламная кампания.

Экспертное жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти, определит победителей конкурса. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи Рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2020 года. Новых лауреатов конкурс "Импульс" объявит в конце декабря. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

Обладателем Гран-при-2019, главной награды конкурса "Импульс-2019", а также первого места в номинации "Лучшая рекламная кампания" стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом "Подростковая агрессия".

Седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" Седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс"