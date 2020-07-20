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Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"
Медиагруппа "Россия сегодня" открыла седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" — прием работ 2020 года стартовал на его сайте. К... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:43
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148360/74/1483607480_0:163:3150:1935_1400x0_80_0_0_d86cbbef1b6dd427ddd28916f631d7d7.jpg
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РИА Новости
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60
новости агентства

Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

12:43 20.07.2020
22
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтатуэтка конкурса "Импульс"
Статуэтка конкурса Импульс
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" открыла седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" — прием работ 2020 года стартовал на его сайте. К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации. Прием заявок открыт до 9 октября.
В 2020 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в семи основных номинациях — аудиореклама, блогер, буклет, видеореклама, наружная реклама, плакат и рекламная кампания.
Экспертное жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти, определит победителей конкурса. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи Рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2020 года. Новых лауреатов конкурс "Импульс" объявит в конце декабря. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.
Обладателем Гран-при-2019, главной награды конкурса "Импульс-2019", а также первого места в номинации "Лучшая рекламная кампания" стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом "Подростковая агрессия".
Седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс"
Седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы Импульс
Седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс"
"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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