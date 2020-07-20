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Генпрокуратура поручила усилить надзор за природными пожарами
Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:39
ханты-мансийский автономный округ
генеральная прокуратура рф
камчатский край
магаданская область
происшествия
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353
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ханты-мансийский автономный округ, генеральная прокуратура рф, камчатский край, магаданская область, происшествия

Генпрокуратура поручила усилить надзор за природными пожарами

12:39 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Генпрокуратуры РФ, складывающаяся в ряде регионов страны неблагоприятная пожароопасная ситуация в лесах, в том числе в северных районах и Арктической зоне, требует повышенного внимания органов прокуратуры.
"В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ прокурорам Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Чукотского автономного округа и Амурскому бассейновому природоохранному прокурору поручено принять дополнительный комплекс мер для обеспечения исполнения уполномоченными органами функций по своевременному тушению природных пожаров, недопущению перехода огня на объекты экономики и населенные пункты, а также предупреждению новых возгораний", - говорится в сообщении.
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Ханты-Мансийский автономный округГенеральная прокуратура РФКамчатский крайМагаданская областьПроисшествия
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