В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 195

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Число смертельных случаев среди больных COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло еще на два, до 195, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 195", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зафиксировано еще 234 случая COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Дегтярска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Полевского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 023, уточняет штаб.
Состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 939. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 306 человек – общее число выписанных достигло 12 092, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.