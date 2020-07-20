https://ria.ru/20200720/1574589347.html
Два вологодских COVID-стационара будут работать до конца года
Два моногоспиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Вологде и Череповце не будут переводить в штатный режим до конца года, еще 1,3 тысячи коек готовы к... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:36
2020-07-20T12:36
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Два моногоспиталя для лечения пациентов с коронавирусом
в Вологде
и Череповце
не будут переводить в штатный режим до конца года, еще 1,3 тысячи коек готовы к развертыванию на случай второй волны инфекции, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Действующие монопрофильные стационары не будут переводиться в штатный режим как минимум до конца года, поскольку сезонный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в сентябре-октябре может "потащить" за собой и вторую волну коронавирусной инфекции с учетом мутации", - сказал Кувшинников.
"Соответственно, продлены и стимулирующие выплаты медикам из регионального бюджета. Я имею в виду не только медработников, но и весь сопутствующий персонал, который работает в этих больницах. Все они будут получать надбавки за работу с пациентами с коронавирусом до сентября, а при необходимости и дальше", - добавил губернатор Вологодской области
.
По его словам, на случай второй волны коронавирусной инфекции осенью "в режиме ожидания" находятся еще четыре медучреждения региона, которые готовы к развертыванию 1,3 тысячи специализированных коек.
Как уточнил Кувшинников, сейчас в двух действующих COVID-стационарах развернуты 644 койки, которые заполнены примерно на 25% (порядка 150-160 пациентов).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.