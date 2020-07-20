В Минобрнауки выступили за поддержку отечественных научных журналов

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Российские ученые не могут перестать публиковаться в лучших зарубежных научных журналах, но при этом нужно продвигать свои издания, готовность принимать компромиссные решения есть, сказал глава Минобрнауки РФ Российские ученые не могут перестать публиковаться в лучших зарубежных научных журналах, но при этом нужно продвигать свои издания, готовность принимать компромиссные решения есть, сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на встрече с академиками Сибирского отделения РАН

"Надо принципиально по-новому посмотреть на издательскую деятельность, на журнальную политику. Здесь накопилось такое количество сложных вопросов, что часто звучат взаимоисключающие требования. Мы понимаем, что мы с вами включены в исследовательские сети и не можем не публиковаться в зарубежных журналах. Но при этом мы отдаем себе отчет, что интеграторы – это коммерческие ребята, решающие свои задачи. При этом мы понимаем, что, публикуясь только у них, в лучших журналах, мы тем самым ослабляем себя", - сказал он.

Министр отметил, что в России исторически были и есть сильные научные журналы. Им и возникшим в последние годы новым журналам, по его совам, нужно помочь "встать на крыло" и продвигать свои издания.

"Это надо сделать без ущерба для самих себя. При этом мы понимаем, что сегодня часть российских журналов, которые якобы статусные, не имеют российской прописки... Это тоже данность, которую надо принимать во внимание. Ситуация не такая простая и нет решений, чтобы достать саблю и разрубить этот гордиев узел одним решением… Хотел бы, чтобы принятые решения были консенсусные, чтобы сообщество поддержало. Но то, что есть воля принимать такие сложные решения и есть ресурс, в этом я вас могу заверить. Готовности у нас более чем достаточно", - сказал Фальков.

По словам министра, необходимо найти разумный компромисс в том, чтобы транслировать миру лучшие образцы отечественной науки, но в то же время сохранить русский язык, публикации на русском языке.