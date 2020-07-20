США сами пострадают от лишения Гонконга преференций, уверен эксперт

"Самый пострадавший: США. В 2019 году в Гонконге было зарегистрировано более 1300 американских компаний, в том числе около 300 головных офисов американских компаний. Около 85000 американцев живут в Гонконге. В 2019 г. торговый баланс между США и Гонконгом составил 26,1 млрд. долларов США, что является источником крупнейшего двустороннего положительного сальдо торгового баланса США", - написал Маслов в своем Telegram-канале.

Эксперт добавил, что Гонконг также является одним из важнейших направлений финансово-аудиторского и юридического бизнеса для предпринимателей США.

"Теперь экспорт-реэкспорт "схлопнется", многие американские компании просто уйдут из Гонконга, потеряв отличный бизнес", - отметил Маслов.

Он сказал, что от действий США, пострадает и Гонконг. По словам эксперта, без пониженных тарифов со стороны США Гонконг может потерять свою привлекательность в качестве центра реэкспорта в США, и как следствие может пострадать портовый и логистический бизнес этого специального административного района КНР.

Как пояснил Маслов, для Китая решение США в отношении Гонконга играет незначительную роль, так как его роль в экспортно-импортных операциях уже уменьшилась и до этого, в 2019 году лишь 12% китайского экспорта направлялось в Гонконг или шло через него, что является значительным падением по сравнению с 45% в 1992 году.

"К тому же Китай с того времени значительно уменьшил свою зависимость от притока иностранного капитала и технологий. В общем, США ловко "выстрелили себе в ногу" и полностью "слили" Гонконг. КНР даже не поперхнулась", - добавил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.