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США сами пострадают от лишения Гонконга преференций, уверен эксперт
Вашингтон больше всего пострадает из-за решения президента США Дональда Трампа лишить Гонконга экономических преференций, Штаты "выстрелили себе в ногу",... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:33
денис маслов
дальний восток
дональд трамп
гонконг
китай
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экономика
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денис маслов, дальний восток, дональд трамп, гонконг, китай, вашингтон (город), сша, экономика

США сами пострадают от лишения Гонконга преференций, уверен эксперт

12:33 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вашингтон больше всего пострадает из-за решения президента США Дональда Трампа лишить Гонконга экономических преференций, Штаты "выстрелили себе в ногу", считает исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов.
"Самый пострадавший: США. В 2019 году в Гонконге было зарегистрировано более 1300 американских компаний, в том числе около 300 головных офисов американских компаний. Около 85000 американцев живут в Гонконге. В 2019 г. торговый баланс между США и Гонконгом составил 26,1 млрд. долларов США, что является источником крупнейшего двустороннего положительного сальдо торгового баланса США", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
16 июля, 05:45
В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
Эксперт добавил, что Гонконг также является одним из важнейших направлений финансово-аудиторского и юридического бизнеса для предпринимателей США.
"Теперь экспорт-реэкспорт "схлопнется", многие американские компании просто уйдут из Гонконга, потеряв отличный бизнес", - отметил Маслов.
Он сказал, что от действий США, пострадает и Гонконг. По словам эксперта, без пониженных тарифов со стороны США Гонконг может потерять свою привлекательность в качестве центра реэкспорта в США, и как следствие может пострадать портовый и логистический бизнес этого специального административного района КНР.
Как пояснил Маслов, для Китая решение США в отношении Гонконга играет незначительную роль, так как его роль в экспортно-импортных операциях уже уменьшилась и до этого, в 2019 году лишь 12% китайского экспорта направлялось в Гонконг или шло через него, что является значительным падением по сравнению с 45% в 1992 году.
"К тому же Китай с того времени значительно уменьшил свою зависимость от притока иностранного капитала и технологий. В общем, США ловко "выстрелили себе в ногу" и полностью "слили" Гонконг. КНР даже не поперхнулась", - добавил эксперт.
Ранее Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
Пекин не раз заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
15 июля, 06:52
Пекин решил ввести санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
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Денис МасловДальний ВостокДональд ТрампГонконгКитайВашингтон (город)СШАЭкономика
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