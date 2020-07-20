В РПЦ предложили пересмотреть регулирование суррогатного материнства

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что принятие поправок в конституцию РФ, защищающих семью, позволит пересмотреть регулирование суррогатного материнства в России, заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в июле после голосования о поправках в конституцию, в основном законе появилось понятие брака как союза мужчины и женщины. Теперь, по конституции, "в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".

"Мы надеемся, что принятие конституционной поправки, закрепляющей семейные ценности, позволит по-новому рассмотреть регулирование вопроса суррогатного материнства в Российской Федерации", - сказал РИА Новости Кипшидзе.

Он отметил, что еще в "Основах социальной концепции РПЦ", принятых в 2000 году, говорится о нравственной недопустимости суррогатного материнства.

"Считаем, что это (суррогатное материнство – ред.) разрушает представление о традиционной семье и создает риски эксплуатации женщин, которые становятся суррогатными матерями. Статус суррогатной матери уменьшает достоинство женщины, подрывая представление о святости материнства", - подчеркнул представитель Русской церкви.

Он также обратил внимание на случаи продажи детей и нашумевшее уголовное дело о смерти ребенка от суррогатной матери.

"Русская церковь выступает за запрет суррогатного материнства, особенно в условиях растущей коммерциализации этой услуги, однако, в России суррогатное материнство является легальным", - подытожил собеседник агентства.