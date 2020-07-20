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Религия и мировоззрение
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В РПЦ предложили пересмотреть регулирование суррогатного материнства
В Русской православной церкви надеются, что принятие поправок в конституцию РФ, защищающих семью, позволит пересмотреть регулирование суррогатного материнства в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:32
суррогатное материнство
религия и мировоззрение
религия
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РИА Новости
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суррогатное материнство, религия, россия, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская область (подмосковье), одинцово, общество

В РПЦ предложили пересмотреть регулирование суррогатного материнства

12:31 20.07.2020 (обновлено: 12:32 20.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодожены во дворце бракосочетания №5 в Москве
Молодожены во дворце бракосочетания №5 в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что принятие поправок в конституцию РФ, защищающих семью, позволит пересмотреть регулирование суррогатного материнства в России, заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в июле после голосования о поправках в конституцию, в основном законе появилось понятие брака как союза мужчины и женщины. Теперь, по конституции, "в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".
"Мы надеемся, что принятие конституционной поправки, закрепляющей семейные ценности, позволит по-новому рассмотреть регулирование вопроса суррогатного материнства в Российской Федерации", - сказал РИА Новости Кипшидзе.
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Он отметил, что еще в "Основах социальной концепции РПЦ", принятых в 2000 году, говорится о нравственной недопустимости суррогатного материнства.
"Считаем, что это (суррогатное материнство – ред.) разрушает представление о традиционной семье и создает риски эксплуатации женщин, которые становятся суррогатными матерями. Статус суррогатной матери уменьшает достоинство женщины, подрывая представление о святости материнства", - подчеркнул представитель Русской церкви.
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Он также обратил внимание на случаи продажи детей и нашумевшее уголовное дело о смерти ребенка от суррогатной матери.
"Русская церковь выступает за запрет суррогатного материнства, особенно в условиях растущей коммерциализации этой услуги, однако, в России суррогатное материнство является легальным", - подытожил собеседник агентства.
В январе 2020 года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. В одной из квартир поселка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного. В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. По обвинению в торговле людьми в рамках дела было арестовано семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест.
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Религия и мировоззрениесуррогатное материнствоРелигияРоссияВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОбщество
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