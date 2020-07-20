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Лукашенко назначил первого с 2008 года посла Белоруссии в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:33
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353
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майк помпео, владимир макей , белоруссия, сша, в мире

Лукашенко назначил первого с 2008 года посла Белоруссии в США

12:30 20.07.2020 (обновлено: 13:33 20.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко Олег Кравченко
Олег Кравченко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, передает Sputnik Беларусь.

"Заместители министра (иностранных дел. — Прим. ред.) Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию", — сказано в релизе.

Кравченко работал в должности замглавы внешнеполитического ведомства с января 2017-го. Ранее, в 2008-2014 годах, занимал должность временного поверенного в делах республики в Соединенных Штатах.
Дапкюнас по совместительству станет послом в Словении и постоянным представителем Белоруссии при международных организациях в Вене и при ОБСЕ. Кроме того, экс-министр промышленности Павел Утюпин займет должность посла в Казахстане, а бывший министр финансов Максим Ермолович — в Великобритании.
Нынешний посол Белоруссии в Лондоне Сергей Алейник согласован вместо Кравченко на позицию замминистра иностранных дел. Должность первого замглавы МИД республики займет посол в Италии Александр Гурьянов.
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Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты в страну высокопоставленных американских чиновников.
Так, 1 февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Тогда стороны подтвердили готовность обменяться послами.
В мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в белорусскую столицу американского посла ожидается этим летом.
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