Лукашенко назначил первого с 2008 года посла Белоруссии в США

"Заместители министра (иностранных дел. — Прим. ред.) Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию", — сказано в релизе.

Кравченко работал в должности замглавы внешнеполитического ведомства с января 2017-го. Ранее, в 2008-2014 годах, занимал должность временного поверенного в делах республики в Соединенных Штатах.

Дапкюнас по совместительству станет послом в Словении и постоянным представителем Белоруссии при международных организациях в Вене и при ОБСЕ. Кроме того, экс-министр промышленности Павел Утюпин займет должность посла в Казахстане, а бывший министр финансов Максим Ермолович — в Великобритании.

Нынешний посол Белоруссии в Лондоне Сергей Алейник согласован вместо Кравченко на позицию замминистра иностранных дел. Должность первого замглавы МИД республики займет посол в Италии Александр Гурьянов.

Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты в страну высокопоставленных американских чиновников.

Так, 1 февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем . Тогда стороны подтвердили готовность обменяться послами.