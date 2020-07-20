Столичный пристав-исполнитель получил пять лет колонии за взятку

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор в виде пяти лет колонии строгого режима столичному судебному приставу-исполнителю за получение взятки в размере 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.
Как следует из приговора, судебный пристав-исполнитель Бабушкинского ОСП УФССП по Москве Бутырин возбудил в отношении ООО два исполнительных производства: общество за 60 дней не оплатило штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан.
Зная, что учреждение не оплачивает назначенные взыскания, Бутырин предложил гендиректору ООО решить этот вопрос взяткой. За 400 тысяч рублей пристав пообещал уничтожить составленные им протоколы и не выходить в суд с административным заявлением об уклонении от исполнения наказания.
При первой встрече с приставом директор предприятия отдал ему 50 тысяч рублей. Бутырин из-за столь маленькой суммы выразил недовольство и потребовал оставшуюся часть средств. Тогда гендиректор обратился в правоохранительные органы, ими было решено поймать пристава на получении ещё 350 тысяч, что в итоге и произошло. Задержанный мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Бутырина к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей и лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на три года. Мосгорсуд признал этот приговор законным, но решил исключить из него штраф.
"Апелляционным определением Московского городского суда от 16 июля из приговора Бабушкинского районного суда г. Москвы исключено указание на назначение Бутырину дополнительного наказания в виде штрафа в сумме 2 миллиона рублей, в остальной части приговор оставлен без изменения", - рассказали агентству в суде.