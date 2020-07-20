Столичный пристав-исполнитель получил пять лет колонии за взятку

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор в виде пяти лет колонии строгого режима столичному судебному приставу-исполнителю за получение взятки в размере 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бабушкинского суда Мосгорсуд признал законным приговор в виде пяти лет колонии строгого режима столичному судебному приставу-исполнителю за получение взятки в размере 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы

Как следует из приговора, судебный пристав-исполнитель Бабушкинского ОСП УФССП по Москве Бутырин возбудил в отношении ООО два исполнительных производства: общество за 60 дней не оплатило штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан.

Зная, что учреждение не оплачивает назначенные взыскания, Бутырин предложил гендиректору ООО решить этот вопрос взяткой. За 400 тысяч рублей пристав пообещал уничтожить составленные им протоколы и не выходить в суд с административным заявлением об уклонении от исполнения наказания.

При первой встрече с приставом директор предприятия отдал ему 50 тысяч рублей. Бутырин из-за столь маленькой суммы выразил недовольство и потребовал оставшуюся часть средств. Тогда гендиректор обратился в правоохранительные органы, ими было решено поймать пристава на получении ещё 350 тысяч, что в итоге и произошло. Задержанный мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Бутырина к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей и лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на три года. Мосгорсуд признал этот приговор законным, но решил исключить из него штраф.