В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1947

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1947, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены 15 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровел 1601 человек, 80 умерли.

За воскресенье в республике провели 1054 теста на коронавирус, за все время – 482607.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.