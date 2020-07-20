Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574588677.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1947
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1947, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_15cb22c0bed52bf37d3209db3c268c4c.jpg
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_15cb22c0bed52bf37d3209db3c268c4c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:722:541_1400x0_80_0_0_7a1cd21ee7fbe46e05c716e17746c035.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_86:0:627:541_1400x0_80_0_0_c79fb4c315d8934b9c3ece35035f6e0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1947

12:26 20.07.2020
151
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1947, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены 15 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровел 1601 человек, 80 умерли.
За воскресенье в республике провели 1054 теста на коронавирус, за все время – 482607.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Торжественная церемония памяти участников немецкого Сопротивления и 76-летия покушения на Гитлера в рамках Операции Валькирия в Берлине
В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления
Город Сумы
В Сумской области произошел выброс токсичного вещества
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17
Статуи Фемиды
Столичный пристав-исполнитель получил пять лет колонии за взятку
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Ингушетии вылечились более 74 процентов больных COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин призвал ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг
Вологда
Два вологодских COVID-стационара будут работать до конца года
Сотрудники на автокаре в распределительном центре компании X5 Retail Group
Структура X5 создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура поручила усилить надзор за природными пожарами
Молодожены во дворце бракосочетания №5 в Москве
В РПЦ предложили пересмотреть регулирование суррогатного материнства
Вид с моря на Гонконг
США сами пострадают от лишения Гонконга преференций, уверен эксперт
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки по COVID-19
Тест на коронавирус
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 195
Адольф Гитлер
Внук организатора покушения на Гитлера рассказал о потерях СССР в войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния