https://ria.ru/20200720/1574588654.html
В Сумской области произошел выброс токсичного вещества
Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:26
2020-07-20T12:26
сумская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_ce33f21d07a9e8d73e9b79682be8c6b4.jpg
https://ria.ru/20200515/1571467300.html
сумская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_ce33f21d07a9e8d73e9b79682be8c6b4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_55465758a46f374d2a42cd9dbb901f3d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_128:0:896:768_1400x0_80_0_0_9d5787f3c167d3800aed4ff8f8a7573d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, в мире