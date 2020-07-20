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В Сумской области произошел выброс токсичного вещества
Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:26
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сумская область, украина, в мире

В Сумской области произошел выброс токсичного вещества

12:26 20.07.2020
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© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба.
"В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, которое является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - написал Журба на своей странице в Facebook.
Он также попросил граждан закрыть окна и в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.
Кондиционеры
15 мая, 03:00
Названа неожиданная опасность кондиционеров
140000
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