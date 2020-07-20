ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17

Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.

Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.

"Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию , касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "суд не задал никаких вопросов (российской стороне) на данный момент".

Ранее правительство Нидерландов распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Позже Страсбургский суд подтвердил РИА Новости факт получения жалобы. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

В пресс-релизе ЕСПЧ пояснил, что "в настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около 7000 индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в суде в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине".

Добавляется, что среди них – две жалобы, поданные родственниками жертв катастрофы MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.