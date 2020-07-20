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ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17
Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в июле... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:26
россия
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
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москва
курск
в мире
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И это будет единственным достойным ответом! Данный иск - типичный наезд по беспределу, поскольку нет и не может быть привязки именно к РФ. Не вдаваясь в то, кто и из чего стрелял, очевидно: 1. предполагаемая передача Бука сама по себе не является преступлением 2. Обвиняемые четверо граждан - частные лица, не действующие военнослужащие ВС РФ. 3. Не было и не могло быть приказа "цель уничтожить" от нашего МО. ТАк о каком иске к РОССИИ может идти речь! Ф топку и иск, и ЕСПЧ!
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россия
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курск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, владимир путин, москва, курск, в мире

ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17

12:24 20.07.2020 (обновлено: 12:26 20.07.2020)
1863
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.
"Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "суд не задал никаких вопросов (российской стороне) на данный момент".
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
17 июля, 17:33
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Ранее правительство Нидерландов распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Позже Страсбургский суд подтвердил РИА Новости факт получения жалобы. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.
В пресс-релизе ЕСПЧ пояснил, что "в настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около 7000 индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в суде в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине".
Добавляется, что среди них – две жалобы, поданные родственниками жертв катастрофы MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
10 июля, 20:26
Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
825420229
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РоссияВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоВладимир ПутинМоскваКурскВ мире
Популярные комментарии
И это будет единственным достойным ответом! Данный иск - типичный наезд по беспределу, поскольку нет и не может быть привязки именно к РФ. Не вдаваясь в то, кто и из чего стрелял, очевидно: 1. предполагаемая передача Бука сама по себе не является преступлением 2. Обвиняемые четверо граждан - частные лица, не действующие военнослужащие ВС РФ. 3. Не было и не могло быть приказа "цель уничтожить" от нашего МО. ТАк о каком иске к РОССИИ может идти речь! Ф топку и иск, и ЕСПЧ!
20 июля, 12:32
Von Stirliz
1200001
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