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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Среди 13 пациентов, у которых в Калининградской области за последние сутки был выявлен коронавирус, есть моряк, вернувшийся домой из Намибии, сообщили... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:22
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:22 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Среди 13 пациентов, у которых в Калининградской области за последние сутки был выявлен коронавирус, есть моряк, вернувшийся домой из Намибии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медпомощью, в том числе у четверых диагностирована пневмония. Среди заболевших есть моряк, прибывший из Намибии", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, всего на 20 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 110,5 тысячи человек. Выявлено 2718 случаев заражения, 1932 человека выздоровели, умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 244 человека, в том числе четверо в условиях обсерватора.
С понедельника в регионе в ограниченном режиме начинают работать основные залы кафе и ресторанов (сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня). С 20 июля могут начать работу рестораны при гостиницах для обслуживания проживающих при 50% наполняемости.
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Остальные кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания при условии единовременной посадки посетителей не более 50% от общего количества мест внутри помещений открываются только в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции ниже среднерегионального. Послабления не коснулись Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьНамибияКалининград
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