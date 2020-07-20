В Ингушетии вылечились более 74 процентов больных COVID-19

Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Более 74% заразившихся коронавирусом в Более 74% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончался 71 пациент с коронавирусом, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3448 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 10. Выздоровели всего 2559 пациентов", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализировано 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7664 человек, остаются под наблюдением 354 человека, в том числе 190 – в условиях самоизоляции на дому.