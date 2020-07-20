https://ria.ru/20200720/1574588233.html
В Ингушетии вылечились более 74 процентов больных COVID-19
Более 74% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:22
2020-07-20T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
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республика ингушетия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости.
Более 74% заразившихся коронавирусом в Ингушетии
уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончался 71 пациент с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3448 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 10. Выздоровели всего 2559 пациентов", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализировано 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7664 человек, остаются под наблюдением 354 человека, в том числе 190 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.