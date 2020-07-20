Мишустин призвал ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг

"Очевидно, что нам необходимо ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг и административных процедур. Подготовлено распоряжение правительства, которое позволит экспортерам получать госуслуги по принципу "одного окна". В распоряжении представлен перечень тех сервисов, которые будут доступны на информационной платформе "одно окно". Фактически на ее базе создается многофункциональный центр для экспортеров, где можно будет в удаленном виде оформить документы по 24 видам государственных услуг, административных и других процедур", - сказал он.