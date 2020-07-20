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Мишустин призвал ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг
Перевод в цифровой формат государственных услуг необходимо ускорить, и уже подготовленное распоряжение правительства позволит экспортерам получать госуслуги по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:18
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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353
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг

12:18 20.07.2020
207
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Перевод в цифровой формат государственных услуг необходимо ускорить, и уже подготовленное распоряжение правительства позволит экспортерам получать госуслуги по принципу "одного окна", сообщил на совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин.
"Очевидно, что нам необходимо ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг и административных процедур. Подготовлено распоряжение правительства, которое позволит экспортерам получать госуслуги по принципу "одного окна". В распоряжении представлен перечень тех сервисов, которые будут доступны на информационной платформе "одно окно". Фактически на ее базе создается многофункциональный центр для экспортеров, где можно будет в удаленном виде оформить документы по 24 видам государственных услуг, административных и других процедур", - сказал он.
Мишустин отметил, что с ноября уже должны заработать новые возможности - подтверждение нулевой ставки НДС по реализации товаров, вывезенных в рамках таможенных процедур экспорта, выдача сертификатов свободной продажи, что, как сказал премьер, облегчит в том числе поставки за рубеж российских продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров.
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Михаил МишустинЭкономика
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