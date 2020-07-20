https://ria.ru/20200720/1574587877.html
В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки по COVID-19
В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки об отсутствии коронавируса, правоохранительные органы проводят проверку, сообщает телеканал "Грозный". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:17
2020-07-20T12:17
коронавирус в россии
чеченская республика (чечня)
грозный
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, чеченская республика (чечня), грозный, происшествия
ГРОЗНЫЙ, 20 июл – РИА Новости.
В Чечне
закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки об отсутствии коронавируса, правоохранительные органы проводят проверку, сообщает телеканал "Грозный
".
"За выдачу фальшивых справок об отсутствии коронавируса в Грозном
закрыли клинику, такие услуги за определенную плату и без каких-либо анализов оказывали в медицинском центре "Целитель", - говорится в сообщении.
О незаконной деятельности клиники удалось узнать путем контрольной закупки сотрудником мэрии Грозного Ибрагима Зайнудинова, который рассказал, что получить фиктивную справку не составило труда. По его словам, сначала последовал отказ, но после настоятельной просьбы сотрудница клиники связалась с начальством и через пару минут справку выписали.
Директор клиники Рая Асаева вину не признает и отказывается от обвинений, ссылаясь на то, что не поняла лаборантку, отмечается в сюжете телеканала. Медцентр опечатали, правоохранительные органы проводят проверку, выясняют, сколько еще людей получили фальшивые справки.
По данным на 20 июля, в Чечне зарегистрировано 1927 заражений коронавирусом, за сутки прирост составил 8 человек, всего 1307 человек выздоровели, 30 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.