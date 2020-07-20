В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки по COVID-19

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

ГРОЗНЫЙ, 20 июл – РИА Новости. В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки об отсутствии коронавируса, правоохранительные органы проводят проверку, сообщает телеканал " Грозный ".

"За выдачу фальшивых справок об отсутствии коронавируса в Грозном закрыли клинику, такие услуги за определенную плату и без каких-либо анализов оказывали в медицинском центре "Целитель", - говорится в сообщении.

О незаконной деятельности клиники удалось узнать путем контрольной закупки сотрудником мэрии Грозного Ибрагима Зайнудинова, который рассказал, что получить фиктивную справку не составило труда. По его словам, сначала последовал отказ, но после настоятельной просьбы сотрудница клиники связалась с начальством и через пару минут справку выписали.

Директор клиники Рая Асаева вину не признает и отказывается от обвинений, ссылаясь на то, что не поняла лаборантку, отмечается в сюжете телеканала. Медцентр опечатали, правоохранительные органы проводят проверку, выясняют, сколько еще людей получили фальшивые справки.

По данным на 20 июля, в Чечне зарегистрировано 1927 заражений коронавирусом, за сутки прирост составил 8 человек, всего 1307 человек выздоровели, 30 скончались.