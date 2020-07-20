Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами в Югре

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главной причиной пожаров в Югре стали аномальная жара и грозы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Ханты-Мансийский округ: 91% зарегистрированных в округе лесных пожаров на землях лесного фонда возник в результате аномальной жары и гроз", - сказала Абрамченко. Она уточнила, что пожары сейчас действуют на территории более 13 тысяч квадратных километров.
Как ранее сообщал Гидрометцентр, небольшое снижение температуры в Югре не снизит опасность пожаров в лесах региона.
В понедельник власти Югры информировали, что лес в регионе горит на 14 тысячах гектаров, суммарная площадь природных возгораний в регионе приближается к 30 тысячам гектаров.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. В четверг на прошлой неделе для оценки обстановки в регион прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Зиничев, в частности, призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности. Кобылкин отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая".
Позже Комарова в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнула, что привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.