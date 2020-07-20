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Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке
Более 80% лесных пожаров в 2020 году возникло на Дальнем Востоке, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:14
природные пожары в россии
виктория абрамченко
дальний восток
михаил мишустин
происшествия
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РИА Новости
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353
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природные пожары в россии, виктория абрамченко, дальний восток, михаил мишустин, происшествия

Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке

12:14 20.07.2020
95
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 80% лесных пожаров в 2020 году возникло на Дальнем Востоке, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"С начала года огнем пройдено 1,2 миллионов гектаров, возникло в общей сложности более 9 тысяч лесных пожаров. При этом площадь, пройденная огнем, в этом году на четверть меньше, чем в прошлом. Наиболее горимыми остаются регионы Дальнего Востока, на них приходится более 80% всех лесных пожаров", - сказала Абрамченко.
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Природные пожары в РоссииВиктория АбрамченкоДальний ВостокМихаил МишустинПроисшествия
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