https://ria.ru/20200720/1574587683.html
Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке
Более 80% лесных пожаров в 2020 году возникло на Дальнем Востоке, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:14
2020-07-20T12:14
природные пожары в россии
виктория абрамченко
дальний восток
михаил мишустин
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574585946.html
дальний восток
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, виктория абрамченко, дальний восток, михаил мишустин, происшествия