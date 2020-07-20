Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке

"С начала года огнем пройдено 1,2 миллионов гектаров, возникло в общей сложности более 9 тысяч лесных пожаров. При этом площадь, пройденная огнем, в этом году на четверть меньше, чем в прошлом. Наиболее горимыми остаются регионы Дальнего Востока, на них приходится более 80% всех лесных пожаров", - сказала Абрамченко.