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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 140 человек, выздоровели уже 518, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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воз
волынская область
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, волынская область, украина, в мире

В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом

12:21 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 140 человек, выздоровели уже 518, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них один военнослужащий находится на лечении в Конотопской центральной районной больнице… Один военнослужащий (Волынская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-службы, по состоянию на утро понедельника в ВС Украины болеют 140 человек, всего за время пандемии выздоровели 518 человек, летальных случаев - пять.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 59 493 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 498 человек, выздоровели 31 439 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗВолынская областьУкраинаВ мире
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