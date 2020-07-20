Сбербанк научил роботов определять диагноз россиян по записям в медкарте

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сбербанк создал модель искусственного интеллекта, которая по записям электронной медицинской карты пациента может определить три наиболее вероятных диагноза, до конца года робот будет внедрен в нескольких российских регионах, сообщили в банке.

"Специалисты лаборатории Сбербанка по искусственному интеллекту создали модель, которая по записям электронной медицинской карты пациента выбирает из 265 диагнозов три наиболее вероятных. По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам", - рассказали в кредитной организации.

Робот обучался на выборке более чем из одного миллиона пациентов, которые за почти 15 лет совершили четыре миллиона визитов в поликлинику. При этом искусственный интеллект не знал своих пациентов "в лицо" - каждому из них был присвоен уникальный номер, в результате искусственный интеллект имел доступ к только обезличенным и анонимизированным данным.

После этого результаты сравнили с диагнозами, поставленными семью опытными врачами. Оказалось, что система справляется с постановкой диагноза не хуже специалистов: более чем в 70% случаев она правильно выбирала три наиболее вероятных из списка 265 возможных заболеваний, которые входят в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что разработанная модель искусственного интеллекта облегчит врачам рабочий процесс: робот способен выступать в качестве второго мнения и помогать в постановке диагноза.