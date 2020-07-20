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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574587493.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 171
Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 171,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 171

12:11 20.07.2020 (обновлено: 12:12 20.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 171, сообщили в понедельник в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В воскресенье сообщалось о 168 подтвержденных случаях COVID-19 и 134 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 171 гражданина. Выздоровели 144 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 56 жителей, проведены 3796 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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