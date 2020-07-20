В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 171

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В воскресенье сообщалось о 168 подтвержденных случаях COVID-19 и 134 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 171 гражданина. Выздоровели 144 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 56 жителей, проведены 3796 тестов на наличие коронавирусной инфекции.