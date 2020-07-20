Спикер Рады: закон об обучении на русском могут рассмотреть до осени

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Спикер Украины Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков допускает, что законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке может быть рассмотрен на одной из внеочередных сессий.

Парламент Украины 17 июля не успел рассмотреть законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке. Верховная рада ушла на летние каникулы, поэтому рассмотрение этого законопроекта откладывается до осени. Следующая, четвертая сессия Верховной рады начнет свою работу 1 сентября, она продлится до середины января 2021 года.

"Я не могу на 100% комментировать, что попадет, а что не попадет (в повестку дня внеочередной сессии – ред.)… Если таких инициатив (рассмотрения законопроекта – ред.) от народных депутатов не будет, или будет, вы обязательно об этом узнаете", - заявил Разумков в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение законопроекта об обучении на русском языке в школах на внеочередных сессиях. При этом Разумков сказал, что внеочередная сессия парламента состоится 21 июля, но в повестку дня законопроект об обучении на русском языке в школах не внесен.

Вместе с тем Разумков выразил мнение, что в июле-августе могут пройти две-три внеочередных сессии парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.