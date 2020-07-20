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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 193
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 193, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:10
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 193

12:10 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 193, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: два человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 113 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 80 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5069 случаев заражения COVID-19, в том числе 87 за последние сутки, выздоровели 3949 пациентов, 193 скончались, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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