Вологодские власти не меняют планы по рекордному турпотоку в 2030 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Правительство Вологодской области сохраняет планы по привлечению в регион пяти миллионов туристов в 2030 году, несмотря на сложную эпидситуацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Пересматривать целевой показатель в 5 миллионов туристов и экскурсантов (в год — Прим. ред.) к 2030 году пока не планируется. Посмотрим, как отработаем 2021 год с учетом общего акцента на развитие внутреннего туризма на фоне того, что въездной и выездной туризм могут вернуться на "докоронавирусный" уровень только через несколько лет", — сказал он.

По оценке Кувшинникова, сфера туризма на фоне пандемии коронавируса совершила "жесткую посадку" и оказалась одной из самых пострадавших отраслей экономики Вологодской области.

"Уже понятно, что показателя в 3,2 миллиона туристов, которые, как планировалось, посетят Вологодскую область в 2020 году, нам не достичь. Ожидается, что по итогам года турпоток составит где-то 1,5-1,8 миллиона человек", — отметил он.

При этом, как считает губернатор Вологодской области, неблагоприятная эпидобстановка может подтолкнуть развитие межрегионального туризма, ускорив, в частности, реализацию историко-культурного туристического проекта "Серебряное ожерелье России", который является приоритетным для региона.