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Вологодские власти не меняют планы по рекордному турпотоку в 2030 году
Правительство Вологодской области сохраняет планы по привлечению в регион пяти миллионов туристов в 2030 году, несмотря на сложную эпидситуацию, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:08
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туризм, коронавирусы, новости - туризм, вологодская область

Вологодские власти не меняют планы по рекордному турпотоку в 2030 году

12:08 20.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время интервью
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время интервью
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Правительство Вологодской области сохраняет планы по привлечению в регион пяти миллионов туристов в 2030 году, несмотря на сложную эпидситуацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.
"Пересматривать целевой показатель в 5 миллионов туристов и экскурсантов (в год — Прим. ред.) к 2030 году пока не планируется. Посмотрим, как отработаем 2021 год с учетом общего акцента на развитие внутреннего туризма на фоне того, что въездной и выездной туризм могут вернуться на "докоронавирусный" уровень только через несколько лет", — сказал он.
По оценке Кувшинникова, сфера туризма на фоне пандемии коронавируса совершила "жесткую посадку" и оказалась одной из самых пострадавших отраслей экономики Вологодской области.
"Уже понятно, что показателя в 3,2 миллиона туристов, которые, как планировалось, посетят Вологодскую область в 2020 году, нам не достичь. Ожидается, что по итогам года турпоток составит где-то 1,5-1,8 миллиона человек", — отметил он.
При этом, как считает губернатор Вологодской области, неблагоприятная эпидобстановка может подтолкнуть развитие межрегионального туризма, ускорив, в частности, реализацию историко-культурного туристического проекта "Серебряное ожерелье России", который является приоритетным для региона.
"Не забываем мы и об амбициозном, но вполне реальном проекте "Русские берега" по развитию круизного туризма в Вологодской области. Для этого в рамках соответствующей программы Ростуризма формируется причальная инфраструктура, что предусматривает реконструкцию набережных как в исторических поселениях, так и в крупных городах", — добавил Кувшинников.
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