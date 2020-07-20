Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лесные пожары, действующие в настоящее время на территории России, не несут угрозы населению и объектам экономики, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб по борьбе с пожарами, угрозы жизни людей и объектам экономики отсутствуют. Нашим лесопожарным силам удается оперативно ликвидировать возгорания", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что наиболее острая ситуация с лесными пожарами на прошлой неделе наблюдалась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Абрамченко уточнила, что самая большая площадь пожаров в Якутии, более 330 тысяч гектаров. Однако это в четыре раза меньше площади пожаров в республике на 1 июля 2020 года.
"В конце прошлой недели наблюдалось задымление четырех населенных пунктов в республике, в том числе в столице, городе Якутске. Сейчас там проводится активное наращивание сил пожаротушения", - сказала Абрамченко.