Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами

"Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб по борьбе с пожарами, угрозы жизни людей и объектам экономики отсутствуют. Нашим лесопожарным силам удается оперативно ликвидировать возгорания", - сказала Абрамченко.

Абрамченко уточнила, что самая большая площадь пожаров в Якутии, более 330 тысяч гектаров. Однако это в четыре раза меньше площади пожаров в республике на 1 июля 2020 года.