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Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами
Лесные пожары, действующие в настоящее время на территории России, не несут угрозы населению и объектам экономики, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:07
природные пожары в россии
виктория абрамченко
ханты-мансийский автономный округ
михаил мишустин
красноярский край
якутск
происшествия
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природные пожары в россии, виктория абрамченко, ханты-мансийский автономный округ, михаил мишустин, красноярский край, якутск, происшествия

Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами

12:07 20.07.2020
81
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лесные пожары, действующие в настоящее время на территории России, не несут угрозы населению и объектам экономики, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб по борьбе с пожарами, угрозы жизни людей и объектам экономики отсутствуют. Нашим лесопожарным силам удается оперативно ликвидировать возгорания", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что наиболее острая ситуация с лесными пожарами на прошлой неделе наблюдалась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Абрамченко уточнила, что самая большая площадь пожаров в Якутии, более 330 тысяч гектаров. Однако это в четыре раза меньше площади пожаров в республике на 1 июля 2020 года.
"В конце прошлой недели наблюдалось задымление четырех населенных пунктов в республике, в том числе в столице, городе Якутске. Сейчас там проводится активное наращивание сил пожаротушения", - сказала Абрамченко.
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Природные пожары в РоссииВиктория АбрамченкоХанты-Мансийский автономный округМихаил МишустинКрасноярский крайЯкутскПроисшествия
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