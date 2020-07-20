Ученые создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские ученые разработали нанопрепарат, который напрямую воздействует на агрессивные раковые клетки молочной железы, убивая их без побочных токсических эффектов. Результаты исследования Американские ученые разработали нанопрепарат, который напрямую воздействует на агрессивные раковые клетки молочной железы, убивая их без побочных токсических эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.

Арканзаса во главе с доцентом кафедры химии и биохимии Хасаном Бейзави (Hassan Beyzavi) утверждают, что вещество эффективно против самой агрессивной и смертельной злокачественной опухоли груди — трижды негативного рака молочной железы. Ученые из Университетаво главе с доцентом кафедры химии и биохимии Хасаном Бейзави (Hassan Beyzavi) утверждают, что вещество эффективно против самой агрессивной и смертельной злокачественной опухоли груди — трижды негативного рака молочной железы.

Он не содержит ни один из трех видов белков-рецепторов — эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста человека второго типа. Это означает, что его нельзя лечить с помощью рецептор-ориентированной терапии. Не всегда помогает и химотерапия, так как этот рак быстро образует метастазы по всему организму и чаще всего требует хирургического вмешательства.

По своей химической структуре препарат относится к новому классу наноматериалов, называемому металлоорганическими каркасами с лигандами. Лиганды — это молекулы, связанные с другими молекулами с помощью донорно-акцепторного взаимодействия.

Препарат предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии. Лаборатория Бейзави уже несколько лет занимается разработкой методов фотодинамической терапии (ФДТ) как более безопасной альтернативы химиотерапии и хирургическому вмешательству.

В основе метода лежит неинвазивный подход, основанный на действии веществ-фотосенсибилизаторов. При облучении светом они генерируют активные формы кислорода, убивающие раковые клетки, не создавая токсичности для нормальных клеток. У этого метода значительно меньше побочных эффектов по сравнению с химиотерапией.

"Тысячи женщин умирают от рака молочной железы каждый год. Пациенты с тройными отрицательными клетками особенно уязвимы из-за токсических побочных эффектов единственного одобренного лечения этого типа рака — химиотерапии. Мы решили эту проблему, разработав состав, который нацелен на раковые клетки и не оказывает влияния на здоровые клетки", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя научной группы.

Созданный учеными нанопористый металлоорганический каркас, специфически нацеленный на опухолевые клетки, значительно повышает эффективность действия ФДТ.

Исследователи также изучили варианты комплексного применения новой системы доставки лекарств с магнитно-резонансной томографией (МРТ) и флуоресцентной томографией, с помощью которых можно отслеживать движение лекарства в организме и контролировать ход лечения.