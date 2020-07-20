В Хабаровском крае откроют дополнительные койки для больных COVID-19

ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Хабаровскому краю , учитывая прогноз роста числа заболевших COVID-19 после несанкционированных митингов, потребуется организовать в больницах 400 дополнительных мест, рост заболеваемости ожидается после 25 июля, сообщает правительство края.

Отмечается, что ситуацию обсуждали в понедельник на краевом оперативном штабе по коронавирусу.

"Предварительно мы вышли на цифру 400 коек. Двести готовимся открыть в Хабаровске и столько же в Комсомольске-на-Амуре . В краевой столице пока готовимся развернуть 100 мест на базе 11-й горбольницы и в районе имени Лазо. Кроме того, есть резерв из еще 100 коек во второй городской больнице имени Д.Н. Матвеева. В Комсомольске-на-Амуре места откроем во второй городской больнице и есть запас мест в центральной районной больнице Солнечного района", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александра Витько

По его оценке, число заболевших COVID-19 после митингов в Хабаровске может значительно возрасти с 25 июля. Новые места понадобятся для экстренного лечения больных.

Сообщается, что с начала пандемии в крае заболели 6,08 тысячи человек. От инфекции умерли 49 заболевших. Власти продолжают рассматривать вариант ужесточения ограничительных мер, а врачебное сообщество призывает население отказаться от массовых акций и собраний, носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. В противном случае может произойти неконтролируемый всплеск заболеваемости, а в регионе будут вынуждены ввести режим ЧС.

Ранее сообщалось, что, несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала . Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.