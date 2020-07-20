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В Хабаровском крае откроют дополнительные койки для больных COVID-19
Хабаровскому краю, учитывая прогноз роста числа заболевших COVID-19 после несанкционированных митингов, потребуется организовать в больницах 400 дополнительных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:07
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
александр витько
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр витько, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край

В Хабаровском крае откроют дополнительные койки для больных COVID-19

12:07 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Хабаровскому краю, учитывая прогноз роста числа заболевших COVID-19 после несанкционированных митингов, потребуется организовать в больницах 400 дополнительных мест, рост заболеваемости ожидается после 25 июля, сообщает правительство края.
Отмечается, что ситуацию обсуждали в понедельник на краевом оперативном штабе по коронавирусу.
"Предварительно мы вышли на цифру 400 коек. Двести готовимся открыть в Хабаровске и столько же в Комсомольске-на-Амуре. В краевой столице пока готовимся развернуть 100 мест на базе 11-й горбольницы и в районе имени Лазо. Кроме того, есть резерв из еще 100 коек во второй городской больнице имени Д.Н. Матвеева. В Комсомольске-на-Амуре места откроем во второй городской больнице и есть запас мест в центральной районной больнице Солнечного района", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александра Витько.
По его оценке, число заболевших COVID-19 после митингов в Хабаровске может значительно возрасти с 25 июля. Новые места понадобятся для экстренного лечения больных.
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Сообщается, что с начала пандемии в крае заболели 6,08 тысячи человек. От инфекции умерли 49 заболевших. Власти продолжают рассматривать вариант ужесточения ограничительных мер, а врачебное сообщество призывает население отказаться от массовых акций и собраний, носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. В противном случае может произойти неконтролируемый всплеск заболеваемости, а в регионе будут вынуждены ввести режим ЧС.
Ранее сообщалось, что, несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ВитькоКомсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский край
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