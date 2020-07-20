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"Яндекс" оспорил решение Роспатента о товарном знаке "Яндекс.Афиша"
"Яндекс" обратился в суд по интеллектуальным правам с целью обжаловать решение Палаты по патентным спорам Роспатента об отмене регистрации товарного знака... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:05
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
мтс
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), мтс, рамблер, экономика

"Яндекс" оспорил решение Роспатента о товарном знаке "Яндекс.Афиша"

12:05 20.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. "Яндекс" обратился в суд по интеллектуальным правам с целью обжаловать решение Палаты по патентным спорам Роспатента об отмене регистрации товарного знака "Яндекс.Афиша", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск зарегистрирован 16 июля, в качестве третьих лиц указаны ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Логотип компании Яндекс
11 июня, 18:15
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Ранее входящее в "Рамблер" издание "Афиша" обратилось в Палату по патентным спорам (ППС) Роспатента, чтобы отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Коллегия палаты 20 декабря признала законным использование МТС товарного знака "Афиша", отклонив претензии. Позднее, 30 декабря, аналогичное решение было принято по делу против "Яндекса" (по мнению "Рамблера", также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса).
Однако, в апреле ППС аннулировала регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован интернет-компанией "Яндекс".
Как следует из решения ППС, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года. Между тем, структурам "Рамблера" товарный знак "Афиша" принадлежит еще с 2001 года, с приоритетом от 1998 года. Оспаривая регистрацию товарного знака "Яндекса", Rambler указал, что бренды сходны до степени смешения, используются для обозначения однородных товаров и услуг, поэтому способны ввести потребителей в заблуждение.
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)МТСРамблерЭкономика
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