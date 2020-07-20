"Яндекс" оспорил решение Роспатента о товарном знаке "Яндекс.Афиша"

Однако, в апреле ППС аннулировала регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован интернет-компанией "Яндекс".

Как следует из решения ППС, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года. Между тем, структурам "Рамблера" товарный знак "Афиша" принадлежит еще с 2001 года, с приоритетом от 1998 года. Оспаривая регистрацию товарного знака "Яндекса", Rambler указал, что бренды сходны до степени смешения, используются для обозначения однородных товаров и услуг, поэтому способны ввести потребителей в заблуждение.