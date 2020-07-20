Кузнецова призвала регионы не затягивать с лечением детей

Омбудсмен также добавила, что процесс выплаты должен быть прозрачен и "незабюрократизирован", необходима динамичность выплат и мобильность графика, чтобы было определено в какое время и каким образом дети могут получить помощь. Кроме того, возникнет вопрос соотношения федерального бюджета и регионального софинансирования, добавила уполномоченный. Отдельно Кузнецова отметила тему маршрутизации пациентов.