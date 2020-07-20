Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574586909.html
Кузнецова призвала регионы не затягивать с лечением детей
Важно не допустить в регионах оттягивания помощи детям с орфанными заболеваниями до формирования фонда, в который пойдут средства от повышения ставки НДФЛ с 13% РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:04
анна кузнецова
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:9:2967:1678_1400x0_80_0_0_48390be1325ed3b97e0cf719f768a1ec.jpg
https://ria.ru/20200703/1573839370.html
https://ria.ru/20200626/1573501824.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:9:2967:1678_1400x0_80_0_0_48390be1325ed3b97e0cf719f768a1ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_238:0:2967:2047_1400x0_80_0_0_62ef5d31cbb1c331a229adb32c89a2b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_670:0:2717:2047_1400x0_80_0_0_32445a2a5e02e0ccc29af2765a8a597b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, госдума рф, владимир путин, общество

Кузнецова призвала регионы не затягивать с лечением детей

12:04 20.07.2020
198
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Важно не допустить в регионах оттягивания помощи детям с орфанными заболеваниями до формирования фонда, в который пойдут средства от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для богатых, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
3 июля, 12:07Распространение нового коронавируса
Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
"Важно, чтобы мы не попали в ловушку, и не было такого состояния дел, что в регионах будут оттягивать оплату лечения, ожидая, что будет сформирован фонд и эти деньги можно будет не тратить... Видя, что сейчас региональные минздравы даже оспаривают решение судов по выплате лекарственных препаратов, нужно, чтобы явление некрасивое, чтобы его не было, чтобы сейчас было точно понятно, когда начинаются выплаты и до какой даты будет работать все в прежнем порядке и с какого момента начнутся новые форматы", - сказала Кузнецова на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.
Омбудсмен также добавила, что процесс выплаты должен быть прозрачен и "незабюрократизирован", необходима динамичность выплат и мобильность графика, чтобы было определено в какое время и каким образом дети могут получить помощь. Кроме того, возникнет вопрос соотношения федерального бюджета и регионального софинансирования, добавила уполномоченный. Отдельно Кузнецова отметила тему маршрутизации пациентов.
"Маршрутизация пациента с орфанными заболеваниями... это принципиально важная вещь, позволяющая своевременно (провести) скрининги как можно более раннего порядка. Ресурсный это будет центр, иного формата маршрутизация. Это важная вещь, которая позволит своевременно формировать и исполнять принципы формирования трат нового бюджета", - заключила омбудсмен.
Татьяна Голикова
26 июня, 10:58
Голикова призвала создать механизм расходования средств на лечение детей
001100
Обсудить 0
Анна КузнецоваГосдума РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Башкирии напал с ножом на троих собутыльников
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" оспорил решение Роспатента о товарном знаке "Яндекс.Афиша"
Прохожие у магазина H&M на Пушкинской площади в Москве
В России впервые снизилось количество фирм-однодневок
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Хабаровском крае откроют дополнительные койки для больных COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, сколько денег нужно на лечение больных со СМА
Минск
Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии
Девушка придерживает рукой грудь
Ученые создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время интервью
Вологодские власти не меняют планы по рекордному турпотоку в 2030 году
Республика Хакасия
Хакасия приняла первый туристический рейс из европейской части России
Улитка
В Тюменской области врачи вытащили улитку из уха пациента
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады: закон об обучении на русском могут рассмотреть до осени
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния