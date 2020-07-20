Кузнецова призвала регионы не затягивать с лечением детей

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Важно не допустить в регионах оттягивания помощи детям с орфанными заболеваниями до формирования фонда, в который пойдут средства от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для богатых, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
"Важно, чтобы мы не попали в ловушку, и не было такого состояния дел, что в регионах будут оттягивать оплату лечения, ожидая, что будет сформирован фонд и эти деньги можно будет не тратить... Видя, что сейчас региональные минздравы даже оспаривают решение судов по выплате лекарственных препаратов, нужно, чтобы явление некрасивое, чтобы его не было, чтобы сейчас было точно понятно, когда начинаются выплаты и до какой даты будет работать все в прежнем порядке и с какого момента начнутся новые форматы", - сказала Кузнецова на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.
Омбудсмен также добавила, что процесс выплаты должен быть прозрачен и "незабюрократизирован", необходима динамичность выплат и мобильность графика, чтобы было определено в какое время и каким образом дети могут получить помощь. Кроме того, возникнет вопрос соотношения федерального бюджета и регионального софинансирования, добавила уполномоченный. Отдельно Кузнецова отметила тему маршрутизации пациентов.
"Маршрутизация пациента с орфанными заболеваниями... это принципиально важная вещь, позволяющая своевременно (провести) скрининги как можно более раннего порядка. Ресурсный это будет центр, иного формата маршрутизация. Это важная вещь, которая позволит своевременно формировать и исполнять принципы формирования трат нового бюджета", - заключила омбудсмен.