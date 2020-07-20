Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574586785.html
Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье
Защита обжаловала арест семи фигурантов громкого дела о торговле детьми в Подмосковье, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Игорь Трунов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:01
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
москва
московская область (подмосковье)
прага
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459130_0:0:3132:1761_1400x0_80_0_0_d1ae37d8a2d3d31d75532a0ffe7c2b4d.jpg
https://ria.ru/20200719/1574561111.html
https://ria.ru/20200715/1574412790.html
москва
московская область (подмосковье)
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459130_0:0:3132:1761_1400x0_80_0_0_d1ae37d8a2d3d31d75532a0ffe7c2b4d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459130_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_48de6d9878eb2bcbe1ce851422b57e3d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459130_162:0:2210:2048_1400x0_80_0_0_ee8721827b884c11cebc6127aa18645f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, московская область (подмосковье), прага, происшествия

Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье

12:01 20.07.2020
232
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест семи фигурантов громкого дела о торговле детьми в Подмосковье, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Игорь Трунов.
"Мы подали апелляционные жалобы на постановления Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В них мы просим Московский городской суд отменить незаконные решения нижестоящей инстанции и освободить всех арестованных", - рассказал Трунов.
Зал судебных заседаний
19 июля, 17:22
Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми
В СИЗО сейчас находятся семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест. Все они отрицают, что нарушали закон.
Уголовное дело возбудили в минувшем январе в Одинцово после того, как в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза пришла к выводу, что ребенок умер внезапно без очевидных причин (синдром внезапной смерти новорожденного).
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных, как полагает Следственный комитет, для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы - занимались оформлением документов, в том числе для вывоза детей за рубеж.
Новорожденных изъяли и отвезли в больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
По данным защиты, основной обвиняемый – юрист Константин Свитнев – в данный момент находится в Праге. Он совладелец фирм, работающих в сфере суррогатного материнства. Виновным себя он не считает, заявляла защита.
Эмбриолог, андролог ЭКО клиники NGC Тарас Ашитков, обвиняемый по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
15 июля, 22:56
Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми
000003
Обсудить 0
Игорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судМоскваМосковская область (Подмосковье)ПрагаПроисшествия
Рекомендуем
Прохожие у магазина H&M на Пушкинской площади в Москве
В России впервые снизилось количество фирм-однодневок
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Башкирии напал с ножом на троих собутыльников
Минск
Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала регионы не затягивать с лечением детей
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, сколько денег нужно на лечение больных со СМА
Сборка ракеты космического назначения (РКН) Союз-2.1а
"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре
Полиция
В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Последствия ДТП с автобусом в Люблино
Внутреннюю проверку проведут после смертельного ДТП с автобусом в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" оспорил решение Роспатента о товарном знаке "Яндекс.Афиша"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Папуа-Новой Гвинее зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки по COVID-19
Статуи Фемиды
Столичный пристав-исполнитель получил пять лет колонии за взятку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния