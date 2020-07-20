Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест семи фигурантов громкого дела о торговле детьми в Подмосковье, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Игорь Трунов.
"Мы подали апелляционные жалобы на постановления Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В них мы просим Московский городской суд отменить незаконные решения нижестоящей инстанции и освободить всех арестованных", - рассказал Трунов.
В СИЗО сейчас находятся семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест. Все они отрицают, что нарушали закон.
Уголовное дело возбудили в минувшем январе в Одинцово после того, как в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза пришла к выводу, что ребенок умер внезапно без очевидных причин (синдром внезапной смерти новорожденного).
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных, как полагает Следственный комитет, для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы - занимались оформлением документов, в том числе для вывоза детей за рубеж.
Новорожденных изъяли и отвезли в больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
По данным защиты, основной обвиняемый – юрист Константин Свитнев – в данный момент находится в Праге. Он совладелец фирм, работающих в сфере суррогатного материнства. Виновным себя он не считает, заявляла защита.
15 июля, 22:56Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми