Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье

В СИЗО сейчас находятся семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест. Все они отрицают, что нарушали закон.

В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных, как полагает Следственный комитет, для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы - занимались оформлением документов, в том числе для вывоза детей за рубеж.