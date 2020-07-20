Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа. "Я и Владимир Михайлович Джабаров 8-9 августа будем находиться в Белоруссии в качестве наблюдателей по линии межпарламентского сотрудничества", - сказал Кондратьев в понедельник.