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Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии
Российские сенаторы в качестве наблюдателей будут присутствовать на выборах президента Белоруссии по межпарламентской линии, в республику 8-9 августа... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:06
президентская кампания в белоруссии
алексей кондратьев
владимир джабаров
белоруссия
политика
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1
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_02df06bdc5622c47409a610b0b1b1bc3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, алексей кондратьев, владимир джабаров, белоруссия, политика

Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии

12:00 20.07.2020 (обновлено: 12:06 20.07.2020)
217
© РИА Новости / Руслан КривобокМинск
Минск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Минск. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские сенаторы в качестве наблюдателей будут присутствовать на выборах президента Белоруссии по межпарламентской линии, в республику 8-9 августа направляются первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров и член этого же комитета Алексей Кондратьев, об этом сам Кондратьев сообщил РИА Новости.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко принимает в них участие. Всего кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек. Сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа. "Я и Владимир Михайлович Джабаров 8-9 августа будем находиться в Белоруссии в качестве наблюдателей по линии межпарламентского сотрудничества", - сказал Кондратьев в понедельник.
Выборы в Белоруссии
Вчера, 10:59
Миссия СНГ примет участие в мониторинге выборов президента Белоруссии
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Президентская кампания в БелоруссииАлексей КондратьевВладимир ДжабаровБелоруссияПолитика
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