Кузнецова рассказала, сколько денег нужно на лечение больных со СМА

При этом омбудсмен обратила внимание, что выделяемый бюджет с 15% налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями, составят около 60 миллиардов и не должны "закрывать" долги по другим программам, которые и так должны работать.