Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574586593.html
Кузнецова рассказала, сколько денег нужно на лечение больных со СМА
Примерно 40 миллиардов в год требуется на лечение детей и взрослых со СМА (спинально-мышечной атрофией), сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:58
анна кузнецова
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:159:2480:1554_1400x0_80_0_0_7a0b859414a9673d189502d70822a0e2.jpg
https://ria.ru/20200531/1572253350.html
https://ria.ru/20200525/1571949164.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:159:2480:1554_1400x0_80_0_0_7a0b859414a9673d189502d70822a0e2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_28:0:2417:1792_1400x0_80_0_0_f7ec70c34ce2afe137e8222c51bccf8e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_326:0:2118:1792_1400x0_80_0_0_10206284123bba20398afceec50e6dc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, михаил мишустин, госдума рф, общество

Кузнецова рассказала, сколько денег нужно на лечение больных со СМА

11:58 20.07.2020
300
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Примерно 40 миллиардов в год требуется на лечение детей и взрослых со СМА (спинально-мышечной атрофией), сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Сейчас перед детьми сформирован уже некоторый долг, и мы уже должны задним числом детям за их лечение. И мы понимаем, как важно определение приоритетов. Если перед больными только со СМА - в год порядка 40 миллиардов, это только СМА, у нас с вами будет 60 (миллиардов - ред.), если все сложится верно", - сказала Кузнецова на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья, приводя данные фонда "Семьи СМА".
Шприц для инъекций
31 мая, 16:27
Семья девочки со СМА из Калининграда собрала 162 млн рублей на лекарство
При этом омбудсмен обратила внимание, что выделяемый бюджет с 15% налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями, составят около 60 миллиардов и не должны "закрывать" долги по другим программам, которые и так должны работать.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.
При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, — "Спинраза". Препарат необходимо вводить на протяжении всей жизни раз в четыре месяца в качестве терапии. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарством детей с СМА из федерального бюджета.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
25 мая, 13:10
Омбудсмен просит правительство обеспечить лекарствами детей со СМА
001103
Обсудить 0
Анна КузнецоваМихаил МишустинГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Папуа-Новой Гвинее зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Минск
Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии
Сборка ракеты космического назначения (РКН) Союз-2.1а
"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре
Прохожие у магазина H&M на Пушкинской площади в Москве
В России впервые снизилось количество фирм-однодневок
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала регионы не затягивать с лечением детей
Улитка
В Тюменской области врачи вытащили улитку из уха пациента
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС
Полиция
В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Последствия ДТП с автобусом в Люблино
Внутреннюю проверку проведут после смертельного ДТП с автобусом в Москве
Стамбул
Турция приступила к разведочному бурению в Черном море
Москва
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Мурманск
В Мурманской области с плавтехбазы "Лепсе" выгрузили последнюю партию ОЯТ
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт рассказал о рисках использования бесплатных VPN-сервисов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Башкирии напал с ножом на троих собутыльников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния