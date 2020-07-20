В Папуа-Новой Гвинее зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первая смерть пациента, инфицированного коронавирусом, зафиксирована в Папуа-Новой Гвинее, сообщает местная газета Post Courier.
Скончавшаяся 48-летняя женщина, которая проходила лечение в главной клинике в столице страны Порт-Морсби, страдала раком молочной железы в четвертой стадии. Главной причиной смерти стала полиорганная недостаточность, но, по мнению врачей, течение болезни могла осложнить коронавирусная инфекция.
Всего в Папуа-Новой Гвинее подтверждено 17 случаев COVID-19, причем шесть из них были выявлены в последние пять дней в Порт-Морсби.
Летальный случай, связанный с COVID-19, стал первым не только в Папуа-Новой Гвинее, но и во всей Меланезии - совокупности островных групп в Тихом океане, включающей также Соломоновы острова, Вануату, Фиджи и другие островные государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.