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В Папуа-Новой Гвинее зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первая смерть пациента, инфицированного коронавирусом, зафиксирована в Папуа-Новой Гвинее, сообщает местная газета Post Courier. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
порт-морсби
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, порт-морсби, папуа-новая гвинея, соломоновы острова, вануату, в мире

В Папуа-Новой Гвинее зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

11:57 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первая смерть пациента, инфицированного коронавирусом, зафиксирована в Папуа-Новой Гвинее, сообщает местная газета Post Courier.
Скончавшаяся 48-летняя женщина, которая проходила лечение в главной клинике в столице страны Порт-Морсби, страдала раком молочной железы в четвертой стадии. Главной причиной смерти стала полиорганная недостаточность, но, по мнению врачей, течение болезни могла осложнить коронавирусная инфекция.
Всего в Папуа-Новой Гвинее подтверждено 17 случаев COVID-19, причем шесть из них были выявлены в последние пять дней в Порт-Морсби.
Летальный случай, связанный с COVID-19, стал первым не только в Папуа-Новой Гвинее, но и во всей Меланезии - совокупности островных групп в Тихом океане, включающей также Соломоновы острова, Вануату, Фиджи и другие островные государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПорт-МорсбиПапуа-Новая ГвинеяСоломоновы островаВануатуВ мире
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