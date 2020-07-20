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Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС
Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС для восстановления экономики, заявила глава МИД этой страны Аранча Гонсалес Лайя. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:54
аранча гонсалес лайя
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аранча гонсалес лайя, евросоюз, марк рютте, нидерланды, италия, испания, в мире

Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС

11:54 20.07.2020
303
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС для восстановления экономики, заявила глава МИД этой страны Аранча Гонсалес Лайя.
"У Испании ясная позиция – мы не отказываемся от предъявления условий и не против хорошего управления, которое будет вызвать доверие. Но мы хотим, чтобы это было в рамках доверия, ясности и прозрачности", - заявила министр в интервью радиостанции Cadena Ser.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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Лидеры ЕС возобновят обсуждение антикризисного фонда
При этом она добавила, что выполнение условий потребует больших усилий со стороны всего испанского общества. "Все испанское общество должно приложить усилия в плане восстановления – надо искать консенсус между правительством, автономными сообществами, предпринимателями, профсоюзами, и, разумеется, всеми политическими силами. План восстановления надо принять, это база контракта между Испанией и ЕС", - добавила министр.
Она также обратила внимание, что на сложных переговорах в Брюсселе, которые начались в пятницу, речь идет не только о создании фонда восстановления и о многолетнем финансовом плане, но и отчасти стоит на кону то, "как распределяется власть в ЕС после выхода Великобритании". Впервые согласуется бюджет без Великобритании, и, по выражению главы МИД, "карты надо пересдать".
Лидеры стран ЕС во второй половине дня понедельника вновь возобновят переговоры о параметрах создаваемого в Евросоюзе фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021-2027 годах.
Руководство Евросоюза пытается преодолеть разногласия по поводу создания фонда. В ночь на воскресенье агентство Франс Пресс писало, что саммит зашел в тупик и пролонгирован, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других "бережливых" стран по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства сохранили за собой право окончательного одобрения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало тогда агентство.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
19 июля, 15:37
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Аранча Гонсалес ЛайяЕвросоюзМарк РюттеНидерландыИталияИспанияВ мире
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