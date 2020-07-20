МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС для восстановления экономики, заявила глава МИД этой страны Аранча Гонсалес Лайя.
"У Испании ясная позиция – мы не отказываемся от предъявления условий и не против хорошего управления, которое будет вызвать доверие. Но мы хотим, чтобы это было в рамках доверия, ясности и прозрачности", - заявила министр в интервью радиостанции Cadena Ser.
При этом она добавила, что выполнение условий потребует больших усилий со стороны всего испанского общества. "Все испанское общество должно приложить усилия в плане восстановления – надо искать консенсус между правительством, автономными сообществами, предпринимателями, профсоюзами, и, разумеется, всеми политическими силами. План восстановления надо принять, это база контракта между Испанией и ЕС", - добавила министр.
Она также обратила внимание, что на сложных переговорах в Брюсселе, которые начались в пятницу, речь идет не только о создании фонда восстановления и о многолетнем финансовом плане, но и отчасти стоит на кону то, "как распределяется власть в ЕС после выхода Великобритании". Впервые согласуется бюджет без Великобритании, и, по выражению главы МИД, "карты надо пересдать".
Лидеры стран ЕС во второй половине дня понедельника вновь возобновят переговоры о параметрах создаваемого в Евросоюзе фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021-2027 годах.
Руководство Евросоюза пытается преодолеть разногласия по поводу создания фонда. В ночь на воскресенье агентство Франс Пресс писало, что саммит зашел в тупик и пролонгирован, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других "бережливых" стран по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства сохранили за собой право окончательного одобрения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало тогда агентство.