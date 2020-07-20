https://ria.ru/20200720/1574586124.html
Власти проверят данные об отказе в госпитализации жительницы Альметьевска
Прокуратура Татарстана организует проверку по сообщению в соцсетях о том, что пожилую жительницу Альметьевска с высокой температурой и одышкой отказались... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:50
2020-07-20T11:50
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
происшествия
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1
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), альметьевск, происшествия
КАЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости.
Прокуратура Татарстана
организует проверку по сообщению в соцсетях о том, что пожилую жительницу Альметьевска
с высокой температурой и одышкой отказались госпитализировать, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
В одном из сообществ Альметьевска соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение местной жительницы о том, что её пожилую мать с высокой температурой, которая держится уже несколько дней, отказываются класть в районную больницу. После вызова "скорой" женщину отвезли в больницу, где сделали снимок лёгких, взяли анализы и отправили домой. После появления сильной одышки скорая помощь доставила пенсионерку в инфекционную больницу, откуда её, по информации дочери, после пяти часов ожидания снова отправили домой, не оказав помощи.
"Прокуратура Татарстана организует проверку с привлечением Альметьевской городской прокуратуры", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.