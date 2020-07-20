Власти проверят данные об отказе в госпитализации жительницы Альметьевска

В одном из сообществ Альметьевска соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение местной жительницы о том, что её пожилую мать с высокой температурой, которая держится уже несколько дней, отказываются класть в районную больницу. После вызова "скорой" женщину отвезли в больницу, где сделали снимок лёгких, взяли анализы и отправили домой. После появления сильной одышки скорая помощь доставила пенсионерку в инфекционную больницу, откуда её, по информации дочери, после пяти часов ожидания снова отправили домой, не оказав помощи.