Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574586124.html
Власти проверят данные об отказе в госпитализации жительницы Альметьевска
Прокуратура Татарстана организует проверку по сообщению в соцсетях о том, что пожилую жительницу Альметьевска с высокой температурой и одышкой отказались... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:50
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1400x0_80_0_0_9e4c560e8f795bf2a465ed2943bbc2d5.jpg
https://ria.ru/20200720/1574580910.html
1
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1400x0_80_0_0_9e4c560e8f795bf2a465ed2943bbc2d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1400x0_80_0_0_f558ad2b3a9e7fa4e392f0eec367b7d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1400x0_80_0_0_824d364f675c84d862602712a86d9489.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика татарстан (татарстан), альметьевск, происшествия

Власти проверят данные об отказе в госпитализации жительницы Альметьевска

11:50 20.07.2020
133
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
КАЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Татарстана организует проверку по сообщению в соцсетях о том, что пожилую жительницу Альметьевска с высокой температурой и одышкой отказались госпитализировать, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
В одном из сообществ Альметьевска соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение местной жительницы о том, что её пожилую мать с высокой температурой, которая держится уже несколько дней, отказываются класть в районную больницу. После вызова "скорой" женщину отвезли в больницу, где сделали снимок лёгких, взяли анализы и отправили домой. После появления сильной одышки скорая помощь доставила пенсионерку в инфекционную больницу, откуда её, по информации дочери, после пяти часов ожидания снова отправили домой, не оказав помощи.
"Прокуратура Татарстана организует проверку с привлечением Альметьевской городской прокуратуры", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.
Рустам Минниханов
Вчера, 10:48Республика Татарстан
Минниханов подал документы для регистрации кандидатом в главы Татарстана
010000
Обсудить 1
Республика Татарстан (Татарстан)АльметьевскПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП с автобусом в Люблино
Внутреннюю проверку проведут после смертельного ДТП с автобусом в Москве
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье
Нашивки сотрудников МЧС России
Режим ЧС ввели в трех поселках Забайкалья из-за шторма
Полиция
В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Башкирии напал с ножом на троих собутыльников
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Чечне закрыли клинику, выдававшую фальшивые справки по COVID-19
Росгвардия
В Татарстане росгвардейцы спасли девочку, запертую в машине на жаре
Врач скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами в Югре
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
Минлесхоз назвал причину природных пожаров в Башкирии
Автомобиль скорой медицинской помощи
В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка
Статуи Фемиды
Столичный пристав-исполнитель получил пять лет колонии за взятку
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Московский зоопарк
Московский зоопарк запустил акцию для любителей снорклинга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния