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Главной темой встречи Лаврова и Зарифа станет ситуация вокруг СВПД
Главной темой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во вторник станет ситуация вокруг Совместного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:50
россия
выход сша из договора о рсмд
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
замир кабулов
сергей лавров
иран
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, выход сша из договора о рсмд, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, замир кабулов, сергей лавров, иран, в мире

Главной темой встречи Лаврова и Зарифа станет ситуация вокруг СВПД

11:50 20.07.2020
1493
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главной темой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во вторник станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Главная тема - это СВПД, это в первую очередь. Затем, конечно, двусторонние отношения и Сирия. Наиболее актуальные вопросы",- сказал Кабулов.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Зариф посетит во вторник Москву для переговоров с Лавровым.
Президент Ирана Хасан Роухани
16 июля, 14:38
Роухани подтвердил приверженность Ирана СВПД
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РоссияВыход США из договора о РСМДСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифЗамир КабуловСергей ЛавровИранВ мире
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