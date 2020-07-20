https://ria.ru/20200720/1574586088.html
Главной темой встречи Лаврова и Зарифа станет ситуация вокруг СВПД
Главной темой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во вторник станет ситуация вокруг Совместного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:50
2020-07-20T11:50
россия
выход сша из договора о рсмд
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
замир кабулов
сергей лавров
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
https://ria.ru/20200716/1574443203.html
россия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_81985e75a74c60aeda2f01cf17da0b07.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_505:0:2553:2048_1400x0_80_0_0_f5c04794f023e968970accc0a52bbf51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выход сша из договора о рсмд, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, замир кабулов, сергей лавров, иран, в мире