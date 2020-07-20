В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 186

ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 59 до 88 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 186, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 44 человека.
"Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Киреевска, Плавска и Узловского района в возрасте от 59 до 88 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7933 человек, выздоровели 6469 пациентов. Всего в регионе скончались 186 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.