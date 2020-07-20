https://ria.ru/20200720/1574585946.html
Мишустин поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно подготовить все необходимые документы для борьбы с лесными пожарами, а вице-премьеру Виктории... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:48
2020-07-20T12:02
виктория абрамченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574575361.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, происшествия