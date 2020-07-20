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Мишустин поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно подготовить все необходимые документы для борьбы с лесными пожарами, а вице-премьеру Виктории... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:02
виктория абрамченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
виктория абрамченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, происшествия

Мишустин поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами

11:48 20.07.2020 (обновлено: 12:02 20.07.2020)
449
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно подготовить все необходимые документы для борьбы с лесными пожарами, а вице-премьеру Виктории Абрамченко - держать на контроле ситуацию.
В ходе доклада Абрамченко предложила определить подразделения МЧС России единственным исполнителем работ по доставке сил и средств "Авиалесоохраны" и организовать обеспечение бесплатным питанием и водой тех, кто задействован на тушении лесных пожаров. "Прошу поддержать", - попросила она.
"Мы, конечно, поддержим то, что вы предложили - и системные все меры. Здесь я хочу поручить аппарату правительства оперативно завершить подготовку всех необходимых документов, а вас, Виктория Валерьевна, прошу координировать эту работу и держать на постоянном контроле", - сказал Мишустин.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Вчера, 08:11
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021002
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Виктория АбрамченкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МишустинПроисшествия
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