Мишустин поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами

"Мы, конечно, поддержим то, что вы предложили - и системные все меры. Здесь я хочу поручить аппарату правительства оперативно завершить подготовку всех необходимых документов, а вас, Виктория Валерьевна, прошу координировать эту работу и держать на постоянном контроле", - сказал Мишустин.