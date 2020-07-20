https://ria.ru/20200720/1574585897.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве на текущей неделе, температура воздуха днем не превысит 23 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:47
2020-07-20T11:47
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве
на текущей неделе, температура воздуха днем не превысит 23 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"До конца недели существенных изменений в характере погоды, да и в синоптической ситуации в столичном регионе не произойдет. Мы ожидаем в столице преимущественно в дневные часы облачную с прояснениями погоду, с кратковременными послеполуденными дождями. В ночные часы погода ожидается, как правило, без осадков. При этом интенсивность ливней невысокая, то есть дожди в сумме за сутки - в пределах 3-5 миллиметров", - рассказал Синенков.
По его словам, температура воздуха в дневные часы составит 19-23 градуса, в ночные часы - около 13-15 градусов, в середине недели - до 12 градусов.
"Погода прохладная, примерно на 3-4 градуса ниже, чем это бывает в среднем, но заметные изменения в циркуляции атмосферы, которые могли бы привести к тем или иным изменениям в плане погодных условий, пока на картах погоды не просматриваются, поэтому погода будет умеренно прохладной", - отметил синоптик.