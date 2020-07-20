Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прохладная и дождливая погода ожидается в Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве на текущей неделе, температура воздуха днем не превысит 23 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"До конца недели существенных изменений в характере погоды, да и в синоптической ситуации в столичном регионе не произойдет. Мы ожидаем в столице преимущественно в дневные часы облачную с прояснениями погоду, с кратковременными послеполуденными дождями. В ночные часы погода ожидается, как правило, без осадков. При этом интенсивность ливней невысокая, то есть дожди в сумме за сутки - в пределах 3-5 миллиметров", - рассказал Синенков.

По его словам, температура воздуха в дневные часы составит 19-23 градуса, в ночные часы - около 13-15 градусов, в середине недели - до 12 градусов.