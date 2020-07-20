SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с индийским университетом Sharda. Документ предусматривает проведение совместных образовательных мероприятий для студентов профильных факультетов в рамках проекта SputnikPro в Москве и Нью-Дели.

Свои подписи под меморандумом на онлайн-церемонии поставили глава хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева и декан школы медиа и кинопроизводства университета профессор Риту Сууд. В церемонии также приняли участие декан факультета массовых коммуникаций Амит Чавла и вице-канцлер вуза Сибарам Хара.

Это второе соглашение о долгосрочном сотрудничестве в рамках SputnikPro, заключенное с образовательными учреждениями Индии. Первым партнером программы на субконтиненте стала Международная школа менеджмента Jagannath (JIMS).

После церемонии подписания директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков провел вебинар о теории и практике глобальных коммуникаций в медиасфере. "Дискуссия была очень интересной, мы узнали много нового о том, как работают мировые СМИ и российские информационные агентства в частности", – поделилась впечатлениями студентка факультета массовых коммуникаций Адити Джайсвал.

"Сегодня важный день в истории университета Sharda, – отметил профессор Амит Чавла. – Мы считаем, что людям нужно знать глобальные формы общения. Уверен, что мы организуем немало совместных проектов, которые пойдут на пользу как студентам, так и всей нашей команде".

Университет Sharda – один из ведущих вузов столичного региона Индии, основанный в 2005 году. На 13 факультетах в нем учатся 13 тыс. студентов, преподавательский состав насчитывает более 1200 человек. Университет стремится задавать высочайшие стандарты в индийской образовательной системе, делая акцент на инновационном обучении.

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