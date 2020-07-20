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SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с индийским университетом Sharda. Документ предусматривает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:50
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РИА Новости
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353
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sputnik, индия, медиа - общество

SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии

11:48 20.07.2020 (обновлено: 11:50 20.07.2020)
297
© SputnikSputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
© Sputnik
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с индийским университетом Sharda. Документ предусматривает проведение совместных образовательных мероприятий для студентов профильных факультетов в рамках проекта SputnikPro в Москве и Нью-Дели.
Свои подписи под меморандумом на онлайн-церемонии поставили глава хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева и декан школы медиа и кинопроизводства университета профессор Риту Сууд. В церемонии также приняли участие декан факультета массовых коммуникаций Амит Чавла и вице-канцлер вуза Сибарам Хара.
Это второе соглашение о долгосрочном сотрудничестве в рамках SputnikPro, заключенное с образовательными учреждениями Индии. Первым партнером программы на субконтиненте стала Международная школа менеджмента Jagannath (JIMS).
После церемонии подписания директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков провел вебинар о теории и практике глобальных коммуникаций в медиасфере. "Дискуссия была очень интересной, мы узнали много нового о том, как работают мировые СМИ и российские информационные агентства в частности", – поделилась впечатлениями студентка факультета массовых коммуникаций Адити Джайсвал.
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"Сегодня важный день в истории университета Sharda, – отметил профессор Амит Чавла. – Мы считаем, что людям нужно знать глобальные формы общения. Уверен, что мы организуем немало совместных проектов, которые пойдут на пользу как студентам, так и всей нашей команде".
Университет Sharda – один из ведущих вузов столичного региона Индии, основанный в 2005 году. На 13 факультетах в нем учатся 13 тыс. студентов, преподавательский состав насчитывает более 1200 человек. Университет стремится задавать высочайшие стандарты в индийской образовательной системе, делая акцент на инновационном обучении.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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